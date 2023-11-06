Катар сообщил о переговорах с ХАМАС по заложникам по просьбе США

По словам официального представителя катарского МИД Маджида бен Мухаммеда аль-Ансари, прямой "рабочий канал", несмотря на отсутствие дипломатических отношений, поддерживается и с Израилем

РИМ, 6 ноября. /ТАСС/. Катар ведет переговоры с ХАМАС, в том числе об освобождении заложников, по просьбе США и не собирается закрывать эти каналы. Об этом сообщил в интервью газете La Repubblica официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари. По его словам, прямой "рабочий канал", несмотря на отсутствие дипломатических отношений, поддерживается и с Израилем.

Он уточнил, что "прямой диалог ведется с двумя представителями" ХАМАС. "Но текущая ситуация не помогает. Мы попросили прекратить огонь, чтобы вести переговоры. К сожалению, ХАМАС сообщило, что в бомбардировках погибли некоторые заложники, - рассказал он. - Наши каналы диалога [с ХАМАС] активизированы по просьбе США с целью деэскалации противостояния ХАМАС и Израиля. Пока эти каналы будут полезны для достижения мира, мы не видим необходимости что-то менять". Представитель МИД Катара опроверг утверждения о том, что какое-либо финансирование и помощь сектору Газа идет в обход ООН и Израиля. "Каждый цент помощи Газе согласовывается с ООН и Израилем. Какие-то средства пошли на закупку генераторов и бензина для больниц, но бензин поставляется израильской компанией и через израильскую границу. Чеки для нуждающихся семей распространяются по спискам, которые имеются в распоряжении ООН", - подчеркнул он.

По его словам, Катар не ведет переговоры с "Хезболлах". "Но мы в контакте с региональными партнерами, чтобы не допустить расширения конфликта", - пояснил официальный представитель МИД Катара.

По последним данным, в секторе Газа могут удерживаться в заложниках около 240 человек.