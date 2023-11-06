СМИ: израильские военные задержали палестинскую активистку Тамими

По информации Haaretz, она была задержана в деревне Наби-Салих к северо-западу от города Рамалла

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Израильские силовики задержали ночью на Западном берегу реки Иордан известную палестинскую активистку Ахед Тамими за призывы к убийствам еврейских поселенцев. Об этом сообщила газета Haaretz.

По информации издания, Тамими была задержана в своей родной деревне Наби-Салих к северо-западу от города Рамалла, являющегося административным центром Западного берега Иордана.

В 2018 году тогда 17-летняя Тамими была выпущена из израильской тюрьмы после восьми месяцев заключения, к которым она была приговорена за пощечину солдату ЦАХАЛ. Как отмечала газета Haaretz, Тамими стала фактически еще одним символом палестинского протеста благодаря выложенному в интернет видео, на котором было запечатлено, как в середине декабря 2017 года девушка вступает в перебранку и бьет по лицу израильского военнослужащего, который не реагирует на провокации.