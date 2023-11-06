Партия социалистов показала лучший результат на местных выборах в Молдавии

Ее кандидаты одержали победу с первого тура на выборах мэра в Новых Аненах, Бричанах, Сороках, Окнице, Дондюшанах и Криулянах

КИШИНЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Оппозиционная Партия социалистов Молдавии (ПСРМ), возглавляемая экс-президентом страны Игорем Додоном, на прошедших в воскресенье выборах показала лучший результат среди всех других политформирований страны, обойдя в том числе и правящую Партию действия и солидарности (ПДС).

"Кандидаты ПСРМ одержали победу с первого тура на выборах мэра в шести городах страны: Новых Аненах, Бричанах, Сороках, Окнице, Дондюшанах и Криулянах. Это лучший результат из всех партий. Ещё в пяти городах представители Партии социалистов вышли во второй тур: Басарабяска, Единцы, Шолданешты, Рышканы, Флорешты", - говорится в сообщении на сайте партии. В нем отмечено, что "у ПДС всего трое мэров победили с первого тура, один из которых до недавнего времени был демократом, а другой - независимым".

Правящая партия также проиграла выборы в Кишиневе, где победил действующий мэр Ион Чебан и его партия "Национальное альтернативное движение" (MAN), и в двух других крупнейших городах страны - Бельцах, где во второй тур вышли представители оппозиционной "Нашей Партии" и независимый кандидат, близкий к оппозиционной Партии "Шор". В Оргееве уже в первом туре выиграл близкий к Партии "Шор" независимый кандидат.

В воскресенье в Молдавии прошли выборы в местные органы власти, в ходе которых предстояло избрать 898 мэров и глав сельских администраций, а также 11 058 членов местных советов. Как отмечают наблюдатели, избирательная кампания характеризовалась жесткими методами борьбы власти с оппозицией. В стране было запрещено вещание шести местных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы свыше 50 сайтов, арестованы десятки активистов разных партий.