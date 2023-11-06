6 ноября, 08:02
Палестино-израильский конфликт

СМИ: доставка Иорданией помощи в Газу проходила в координации с ЦАХАЛ

По информации The Times of Israel, самолет доставил партию медицинской помощи и продукты питания в иорданскую больницу в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Доставка Иорданией медицинской помощи для палестинского населения в секторе Газа проходила в координации с израильскими военными. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

"Ночью по согласованию с ЦАХАЛ иорданский самолет доставил партию медицинской помощи и продукты питания в иорданскую больницу в секторе Газа <...>, которая будет использоваться медицинским персоналом для лечения пациентов", - цитирует издание заявление израильских военных.

Ранее в понедельник король Иордании Абдалла II сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что самолеты иорданских ВВС сбросили на парашютах партию медицинской помощи для палестинского населения в секторе Газа. 

Теги:
ИорданияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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