ХАМАС обвинило Израиль в атаке на более 100 медицинских учреждений в Газе

По данным палестинской группировки, около 16 медучреждений полностью выведены из строя

КАИР, 6 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС утверждает, что израильские силы атаковали более 100 больниц и медицинских центров в секторе Газа, около 16 медучреждений полностью выведены из строя.

"Они атаковали более 100 больниц и медицинских центров, 16 из них полностью выведены из строя", - говорится в заявлении ХАМАС, опубликованном в официальном Telegram-канале движения.

Палестинские радикалы утверждают, что Израиль продолжает практику "нацеливания на медицинский сектор, раненых и перемещенных лиц под разными предлогами". Накануне Минздрав сектора Газа сообщил, что в течение нескольких дней не может отправить раненых в египетские больницы из-за сильных бомбардировок. В ведомстве подчеркнули, что власти Израиля препятствуют транспортировке пациентов из северных районов на юг анклава для дальнейшей эвакуации в Египет через КПП "Рафах".