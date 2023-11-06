Китай в рамках СБ ООН намерен максимально помочь установлению мира в Палестине

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что китайская сторона приложит максимальные усилия для этого

ПЕКИН, 6 ноября. /ТАСС/. Китай в период своего временного председательства в Совете Безопасности (СБ) ООН приложит максимально активные усилия для восстановления мира в Палестине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"В период своего председательства по принципу ротации в СБ ООН китайская сторона приложит максимальные усилия ради восстановления мира в Палестине", - подчеркнул он на брифинге.

Как уточнил китайский дипломат, Пекин будет стремиться укрепить консенсус во всемирной организации, "оперативно предпримет ответственные и значимые шаги" для урегулирования сложившейся кризисной ситуации и защиты мирного населения. "Мы готовы продолжать взаимодействие с международным сообществом, принимать неустанные усилия для прекращения конфликта и деэскалации, чтобы палестинская проблема решалась в соответствии с планом "два государства для двух народов", - добавил он.