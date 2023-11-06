В Молдавии кандидаты от правящей партии выиграли посты мэров в 240 из 898 городов и сел

Вице-председатель ПДС Андрей Спыну отметил, что политическая сила также лидирует на выборах в 19 из 35 районных советов

КИШИНЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности (ПДС) объявила о победе своих кандидатов на посты мэров в первом туре местных выборов в 240 из 898 городов и сел страны. Об этом сообщил в Telegram-канале вице-председатель партии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

По его данным, партия также лидирует на выборах в 19 из 35 районных советов. При этом ни в одном из них ПДС не смогла получить абсолютное большинство. В столице Молдавии баллотирующийся от ПДС депутат парламента Лилиан Карп не сумел обойти действующего градоначальника Ивана Чебана, который, согласно предварительным данным, одержал победу в первом туре. В муниципальном совете Кишинева фракция ПДС получает 32,8%. В состав совета также входят возглавляемое Чебаном "Национальное альтернативное движение" (33,1%) и Партия социалистов Республики Молдова (9,6%).

В воскресенье в Молдавии прошли всеобщие выборы в местные органы власти. Наблюдатели отмечают, что голосование должно было продемонстрировать реальный рейтинг ПДС, которая выиграла досрочные выборы 2021 года и самостоятельно сформировала правительство. С лета 2022 года в Молдавии проходят акции протеста. Демонстранты обвиняют власти в неспособности справиться с ростом цен и уровнем бедности в стране. На этом фоне в феврале в отставку с поста премьер-министра ушла Наталья Гаврилица.