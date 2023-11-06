В Израиле заявили, что напавшим на полицию оказался 16-летний житель Восточного Иерусалима

Полицейская пресс-служба сообщила, что "бойцы пограничной полиции нейтрализовали террориста"

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Полицейская пресс-служба сообщила, что нападение с использованием холодного оружия на бойцов израильской пограничной полиции совершил 16-летний житель района Иссауия Восточного Иерусалима.

"Было осуществлено нападение с ножом возле полицейского участка Шалем в Иерусалиме, бойцы пограничной полиции нейтрализовали террориста - 16-летнего жителя Иссауии. Полиция задержала еще одного подозреваемого близ места атаки, в настоящее время выясняется его связь с террористом и нападением", - говорится в заявлении.

Ранее радио Kan сообщило, что неизвестный ранил двух бойцов израильской пограничной полиции близ полицейского участка в восточной части Иерусалима. По данным газеты The Jerusalem post, нападавший был убит.