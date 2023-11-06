Армия Израиля дала жителям северных районов Газы четыре часа для эвакуации на юг анклава

Дорога Салах эд-Дин будет открыта с 11:00 до 15:00 мск

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Израильская армия сообщила, что вновь выделила четыре часа жителям северных районов сектора Газа для безопасной эвакуации на юг анклава.

"Сегодня ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля - прим. ТАСС) снова разрешит проезд по дороге Салах эд-Дин [между севером и югом Газы] с 10:00 до 14:00 (11:00 и 15:00 мск - прим. ТАСС)", - написал в соцсети X (ранее Twitter) пресс-секретарь армии Израиля для СМИ на арабском языке Авихай Эдри.

"Если вы заботитесь о себе и своих близких, то следуйте в южный регион согласно инструкции армии Израиля", - обратился он к жителям анклава. Эдри вместе с тем отметил, что "ХАМАС вредит продолжающимся гуманитарным усилиям" и "использует гражданское население сектора Газа в качестве живого щита".