Премьер Австралии отметил признаки стабилизации отношений Канберры и Пекина

Энтони Альбанезе ожидает конструктивного диалога с председателем КНР Си Цзиньпином

СИДНЕЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе ожидает конструктивного диалога с председателем КНР Си Цзиньпином и видит признаки стабилизации торговых отношений Канберры и Пекина. Соответствующее заявление глава австралийского правительства сделал в ходе выступления перед встречей с лидером КНР.

Премьер-министр заявил, что видит "многообещающие признаки дальнейшей стабилизации торговых отношений Австралии с Китаем после отмены ряда тарифов" и надеется "на конструктивный диалог в ходе встречи с председателем Си Цзиньпином". "Ряд препятствий для торговли между нашими странами устранен, и уже наблюдается существенный подъем в торговле", - указал он, отметив, что Канберра и Пекин выстраивают новые отношения "конструктивные, позитивные и уважительные".

Альбанезе подчеркнул, что у Австралии и Китая разные политические системы, но взаимодействие между странами может и должно быть позитивным. "Нам нужно сотрудничать с Китаем там, где мы можем, не соглашаясь с ним в тех областях, где это противоречит нашим интересам. И я с нетерпением жду конструктивной дискуссии, которая последует за первой, очень успешной встречей с председателем Си Цзиньпином (прошла на полях саммита Группы двадцати (G20) на Бали 15 ноября 2022 года)", - сказал он.

Трения между Пекином и Канберрой

В последние годы отношения Китая и Австралии были напряженными. Пекин прежде всего обеспокоен активизацией сотрудничества Канберры с Вашингтоном в области безопасности (трехстороннее военное соглашение AUKUS), а также планами США построить к концу 2026 года на австралийской территории базу для американских стратегических бомбардировщиков B-52. Австралия в свою очередь выражает обеспокоенность растущей активностью КНР в регионе и обвиняет ее в нарушении правил свободного судоходства.

Ситуацию осложняли трения в торговой сфере. Китай ввел высокие торговые пошлины на несколько ключевых товаров из Австралии и ограничил поток туристов после заявления австралийской стороны о необходимости проведения международного расследования обстоятельств и причин распространения коронавируса. После прихода к власти в Австралии нового правительства (в мае 2022 года) отношения между странами стали налаживаться, а Китай отменил часть торговых ограничений.