Боррель назвал трагедию на Ближнем Востоке результатом провала международной дипломатии

Глава дипломатии Евросоюза отметил отсутствие достаточных усилий для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Трагедия на Ближнем Востоке представляет собой моральный и политический провал международной дипломатии, которая не приложила достаточно усилий для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая с программной речью на ежегодной конференции послов ЕС.

"Происходящая трагедия на Ближнем Востоке - это результат коллективного политического и морального провала, - сказал он. - И израильский, и палестинский народы платят высокую цену за этот провал, и она будет только расти". "Этот моральный и политический провал - результат реального недостатка желания решить проблему между Израилем и Палестиной, - подчеркнул Боррель. - Да, мы были формально привержены решению на основе двух государств, но без реальной дорожной карты, чтобы достичь результата".