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обновлено 6 ноября, 09:19
Палестино-израильский конфликт

Боррель: свыше 1 тыс. антисемитских актов зафиксировали в одной только Франции с 7 октября

Глава дипломатии ЕС призвал европейские страны бороться с проявлениями антисемитизма и антиисламизма

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Евросоюз должен бороться с проявлениями антисемитизма и антиисламизма в Европе, где только во Франции за месяц произошли свыше 1 тыс. антисемитских актов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая с программной речью на конференции послов стран Евросоюза.

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"Нужно избегать импорта ближневосточного конфликта в Европу. Только во Франции с 7 октября произошло более 1 тыс. антисемитских инцидентов. С этим надо бороться, антисемитизм и антиисламизм абсолютно неприемлемы, мы должны бороться", - сказал Боррель. 

Теги:
ПалестинаФранцияПалестино-израильский конфликтИзраильБоррель, Жозеп
© Информационное агентство ТАСС
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