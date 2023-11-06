Боррель: свыше 1 тыс. антисемитских актов зафиксировали в одной только Франции с 7 октября

Глава дипломатии ЕС призвал европейские страны бороться с проявлениями антисемитизма и антиисламизма

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Евросоюз должен бороться с проявлениями антисемитизма и антиисламизма в Европе, где только во Франции за месяц произошли свыше 1 тыс. антисемитских актов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая с программной речью на конференции послов стран Евросоюза.

"Нужно избегать импорта ближневосточного конфликта в Европу. Только во Франции с 7 октября произошло более 1 тыс. антисемитских инцидентов. С этим надо бороться, антисемитизм и антиисламизм абсолютно неприемлемы, мы должны бороться", - сказал Боррель.