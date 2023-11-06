Путина ожидают в Астане 9 ноября с официальным визитом

В пресс-службе лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщили, что президент России примет участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран

АСТАНА, 6 ноября. /ТАСС/. Казахстан ожидает официального визита президента России Владимир Путин 9 ноября. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"9 ноября 2023 года по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит президент Российской Федерации Владимир Путин. В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

Кроме того, президенты в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.

Предыдущий Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России состоялся в ноябре 2022 года в Оренбурге.

Российская сторона точные сроки визита президента в Казахстан пока официально не объявляла.