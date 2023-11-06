6 ноября, 09:04,
обновлено 6 ноября, 09:26
Палестино-израильский конфликт

Боррель заявил, что конфликт на Ближнем Востоке уже влияет на поддержку Украины ЕС

Глава дипломатии Евросоюза также призвал послов стран - членов ЕС "бороться, не покладая рук, по всему миру" с видением действий Брюсселя на украинской территории и в Израиле как политики двойных стандартов

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Конфликт на Ближнем Востоке уже оказывает влияние на поддержку Украины со стороны Евросоюза, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая с программной речью на конференции послов стран ЕС.

"Не забывайте об Украине", - заявил он после длинной речи о конфликте на Ближнем Востоке. "Обе войны совершенно разные, но давайте говорить честно: кризис на Ближнем Востоке уже оказывает долгосрочное влияние на нашу политику по Украине", - сказал глава дипломатии ЕС. Боррель также призвал послов стран - членов Евросоюза "бороться, не покладая рук, по всему миру" с видением действий Брюсселя на Украине и в Израиле как политики двойных стандартов. 

Теги:
УкраинаПалестино-израильский конфликтИзраильБоррель, Жозеп
© Информационное агентство ТАСС
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