В Индии заявили, что Запад вводит санкции в отношении РФ, не считаясь с остальным миром

Глава МИД Субраманьям Джайшанкар отметил, что "никто не обращается в ООН за подтверждением их законности", западные страны учитывают только свои интересы

РИМ, 6 ноября. /ТАСС/. Запад, вводя санкции против РФ, не консультируется с ООН по поводу их законности и не считается с интересами других, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Он отметил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что далеко не все в мире разделяют подход к санкциям Запада, который использует их как удобный себе инструмент.

"Многое объясняется прошлым, когда были проблемы в разных частях мира, и европейские страны думали, что их они не касаются. Пока Европа была в безопасности, и ничто не угрожало европейскому стилю жизни, решением проблем занимались другие. Когда же что-то произошло в Европе, европейские страны претендуют на выражение международной солидарности", - отметил он. Глава МИД Индии назвал санкции инструментом развитых экономик. "Они пользуются этими инструментами, когда это удобно. Никто не обращается в ООН за подтверждением их законности, но они учитывают только свои интересы. А по правде говоря, многие в мире не разделяют такую концепцию санкций", - добавил он.

Джайшанкар пояснил, что группа БРИКС, в которую изначально входит Индия, сформировалась, когда "важные державы посчитали, что не имеют должного голоса в международной системе". "Было впечатление, что западные страны доминируют и не позволяют другим пользоваться правом голоса", - сказал дипломат, напомнив, что на последнем саммите БРИКС в Йоханнесбурге 29 стран выразили пожелание присоединиться к организации.