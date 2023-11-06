Президент Таджикистана назвал ситуацию в мире крайне сложной и взрывоопасной

Эмомали Рахмон также призвал граждан знать и выполнять основной закон страны

ДУШАНБЕ, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в поздравительном послании к жителям республики ко Дню конституции назвал ситуацию в мире крайне сложной и взрывоопасной, а также призвал граждан знать и выполнять основной закон страны.

"Принимая во внимание крайне сложную и взрывоопасную ситуацию в мире, когда день ото дня расширяются масштабы новых глобальных угроз, уязвимость независимости и свободы, стабильности и спокойствия в различных странах мира, каждому жителю страны необходимо, почитая Конституцию и законы, которые обеспечивают мир и спокойствие, политическую стабильность, защищают национальное единство, обеспечивать обязательное соблюдение и выполнение их требований и норм", - говорится в послании, опубликованном пресс-службой президента.

В послании отмечается, что своей конституцией "Таджикистан объявил мировому сообществу, что будет проводить миролюбивую политику, уважать независимость и суверенитет других государств, определять внешнюю политику на основе норм международного права, будет гарантировать развитие свободного гражданского общества, политический и идейный плюрализм и активное участие граждан в управлении государством".

Конституция Таджикистана была принята 6 ноября 1994 года в ходе всенародного референдума, когда граждане страны абсолютным большинством - 90% - проголосовали за этот документ. Конституция предусматривает, что Таджикистан является унитарным светским демократическим государством. Таджикский в ней провозглашен государственным языком, а статус русского закреплен как языка межнационального общения. В конституцию входят 10 глав и 100 статей, поправки были внесены три раза - в 1999, 2003 и 2016 годах.

В 2023 году 6 ноября отмечается 29-летняя годовщина принятия основного закона страны. В Таджикистане этот день объявлен праздничным и является нерабочим. В госучреждениях накануне праздника проводились торжественные собрания, а многие здания к празднику в столице республики Душанбе украсили плакатами и баннерами.