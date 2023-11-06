Зеленский предложил Раде продлить военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 суток

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что голосование в парламенте может состояться 8 ноября

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты об очередном продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Президент внес на утверждение Рады законопроекты о продлении действия военного положения и общей мобилизации. С 16 ноября 2023 года на 90 дней. Привет всем, кто говорил о выборах", - написал Железняк в Telegram-канале.

По его данным, голосование в парламенте может состояться 8 ноября.

Военное положение и всеобщая мобилизация действуют на Украине до 15 ноября. В прошлый раз продление принималось также на три месяца. При этом оно сделало невозможным проведение в стране парламентских выборов, которые должны были пройти в конце октября. По конституции Украины во время действия военного положения голосование организовывать нельзя.

Новое продление военного положения до середины февраля 2024 года, как предлагает Зеленский, ставит под вопрос и организацию на Украине президентских выборов, которые должны состояться весной, так как в таком случае не успеет стартовать полноценная предвыборная кампания. Однако в воскресенье депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Зеленский отдал распоряжение своему офису начать подготовку к выборам главы государства весной 2024 года. По его данным, их планируется провести 31 марта.

Западные партнеры Киева, от помощи которых он полностью зависит, неоднократно высказывали настойчивые пожелания, чтобы выборы прошли в предусмотренные сроки. Однако Зеленский, не давая однозначного ответа, отмечал, что проведение выборов в условиях боевых действий затруднительно, и даже предложил США профинансировать избирательный процесс, если для Вашингтона это столь принципиальный вопрос. Некоторые украинские аналитики полагают, что президентские выборы на Украине действительно важны для Вашингтона, так как украинская тема плотно вошла в предвыборную повестку в самих США, где администрация действующего президента Джо Байдена стремится представить своим избирателям картинку "демократической Украины", которая нуждается в американской поддержке.