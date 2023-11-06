Грузия и Словения подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Оно подразумевает сближение оборонных ведомств и углубление партнерства

ТБИЛИСИ, 6 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и его словенский коллега Марьян Шарец подписали в Тбилиси декларацию о сотрудничестве военных ведомств двух стран. Об этом сообщила пресс-служба грузинского оборонного ведомства.

"Грузию с официальным визитом посетил министр обороны Республики Словения Марьян Шарец. Его принял министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе. <...> На встрече, которая состоялась в Министерстве обороны, была подписана совместная декларация о сотрудничестве между министерствами обороны Грузии и Словении, подразумевающая сближение оборонных ведомств и углубление партнерства", - говорится в сообщении.

До подписания соглашения Бурчуладзе и Шарец провели двусторонние переговоры, на которых обсудили перспективы сотрудничества между странами и вызовы в сфере международной безопасности. Глава грузинского оборонного ведомства ознакомил своего коллегу с осуществленными реформами в сфере обороны, которые способствуют повышению совместимости со стандартами НАТО, добавили в пресс-службе.

В ведомстве отдельно подчеркивается, что это первый визит министра обороны Словении в Грузию. В рамках визита Шарец также возложил цветы в Тбилиси к мемориалу воинов, павших в боях за территориальную целостность Грузии.