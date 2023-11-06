6 ноября, 09:21
Палестино-израильский конфликт

Кнессет одобрил во II и III чтениях запрет на просмотр пропаганды террора

Срок действия этих ограничений составил два года

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Кнессет (парламент Израиля) одобрил во II и III чтениях законопроект, вводящий сроком на два года запрет на систематическое ознакомление с пропагандой террористических организаций. Об этом сообщила газета Haaretz.

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В I чтении документ был утвержден 25 октября.

Как отмечает государственное радио Kan, законопроект вводит запрет на "систематическое потребление пропаганды [палестинского движения] ХАМАС и "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ организация), включая призывы к поддержке терроризма или демонстрацию видеозаписей терактов".

Как уточняет радиостанция, "случайное ознакомление с [пропагандистскими] публикациями, <...> или ознакомление в законных целях" караться не будет. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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