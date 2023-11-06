Комиссия Сейма Литвы нашла основания для импичмента депутата за антисемитизм

Ремигиюс Жемайтайтис ранее заявил, что "в мире нашлось еще одно животное - Израиль"

ВИЛЬНЮС, 6 ноября. /ТАСС/. Временная комиссия Сейма (парламента) Литвы, учрежденная для оценки антисемитских высказываний депутата Ремигиюса Жемайтайтиса, приняла окончательное решение о достаточности оснований для объявления парламентарию импичмента. Об этом сообщается в обнародованных выводах комиссии.

"Установлено, что публичные высказывания и действия Жемайтайтиса не были случайными и необдуманными. Их следует оценивать как разжигание ненависти, активное распространение этих взглядов, как систематические и сознательные действия, что не может соответствовать статусу депутата Сейма", - говорится в выводах комиссии.

Эту позицию комиссия обнародовала месяц назад, но затем попросила свои выводы отозвать и продолжить работу с вызовом на заседание Жемайтайтиса, так как это предусмотрено процедурой. Однако депутат игнорировал приглашение дать разъяснения. Комиссия констатировала, что Жемайтатис не сожалеет о содеянном, считает антисемитские высказывания обоснованными, а себя - правым.

За последние полгода Жемайтайтис дважды допустил антисемитские высказывания. В мае на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) он написал, что "в мире нашлось еще одно животное - Израиль". Так депутат отреагировал на снос Израилем палестинской начальной школы. Далее политик процитировал слова из литовского фольклора с призывом к расправе над евреями.

В канун Дня памяти и скорби, который отмечается 14 июня (в этот день в 1941 году началась массовая высылка населения), Жемайтайтис написал, что Литва никогда не забудет тех русских и евреев, которые участвовали в депортации литовцев.