СМИ: фрагменты ракеты "Железного купола" упали в Израиле из-за неисправности

По информации Haaretz, при этом все цели были сбиты

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Фрагменты ракеты-перехватчика израильской системы ПВО "Железный купол" упали вечером 5 ноября на территории Израиля из-за технической неисправности, о пострадавших информации не поступало. Об этом сообщила газета Haaretz со ссылкой на представителя ЦАХАЛ.

По информации издания, ракета системы ПВО была выпущена на перехват ракетного залпа из сектора Газа по центральной части Израиля 5 ноября вечером. При этом все цели были сбиты, отмечает газета.

За вечер 5 ноября армейская пресс-служба дважды сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги в центральной части Израиля.