Премьер Палестины призвал ООН отменить День защиты детей

Мухаммед Штайе предложил всемирной организации вместо этого опубликовать фотографии несовершеннолетних из палестинского анклава

КАИР, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе попросил ООН отменить Международный день защиты детей, отмечающийся 1 июня, после убийства тысяч несовершеннолетних в секторе Газа. С таким заявлением он выступил на заседании палестинского кабмина.

"Призываю ООН отменить День защиты детей после убийства тысяч детей в секторе Газа", - сказал он, предложив всемирной организации вместо этого опубликовать фотографии несовершеннолетних из палестинского анклава.

Штайе заявил, что "машины скорой помощи в секторе Газа подвергаются бомбардировкам на глазах у всего мира", призывая международное сообщество незамедлительно принять меры.

Премьер Палестины резко осудил заявление министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху, допустившего возможность применить ядерное оружие в Газе. "Министр наследия Израиля хочет видеть Хиросиму в секторе Газа", - сказал Штайе. В Израиле самого Элияху после его высказывания подвергли критике и отстранили от участия в заседаниях правительства.