Telegraph: перехват Израилем баллистической ракеты из Йемена стал "первым боем в космосе"

Согласно данным издания, речь идет о ракете Qader, которая представляет собой улучшенную версию иранской Shahab 3

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Перехват Израилем баллистической ракеты, запущенной с территории Йемена, за пределами земной атмосферы с помощью системы ПРО "Хец"(ивр. "Стрела"), по всей видимости, стал первым в истории "боем в космическом пространстве". Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

Об успешном перехвате ракеты, запущенной над Красным морем йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" по городу Эйлат на юге Израиля, впервые проинформировало Минобороны еврейского государства 31 октября. Согласно данным издания, речь идет о ракете Qader, которая представляет собой улучшенную версию иранской Shahab 3. Как подчеркнули тогда в израильской армии, это первое боевое применение системы "Хец" с начала нынешнего витка обострения вооруженного конфликта в регионе.

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари в связи с этим высказал предположение, что эти действия являются "попыткой сателлитов Ирана отвлечь внимание" Израиля от операции в секторе Газа. Он подчеркнул, что сейчас израильские военные сосредоточены на боевых действиях в палестинском анклаве, но могут защитить страну везде, где это будет необходимо.

Система "Хец" разрабатывалась Израилем совместно с США в качестве средства ПВО-ПРО большой дальности. По данным американского онлайн-издания Breaking Defense, при отражении угрозы Израиль использовал новый комплекс "Хец-3". Вероятно, речь идет о первом случае перехвата баллистической ракеты с помощью этой системы, которая в 2017 году зарекомендовала себе при уничтожении ракеты класса "земля - воздух" в Сирии.