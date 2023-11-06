6 ноября, 10:30
Палестино-израильский конфликт

Telegraph: перехват Израилем баллистической ракеты из Йемена стал "первым боем в космосе"

Согласно данным издания, речь идет о ракете Qader, которая представляет собой улучшенную версию иранской Shahab 3

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Перехват Израилем баллистической ракеты, запущенной с территории Йемена, за пределами земной атмосферы с помощью системы ПРО "Хец"(ивр. "Стрела"), по всей видимости, стал первым в истории "боем в космическом пространстве". Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

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Об успешном перехвате ракеты, запущенной над Красным морем йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" по городу Эйлат на юге Израиля, впервые проинформировало Минобороны еврейского государства 31 октября. Согласно данным издания, речь идет о ракете Qader, которая представляет собой улучшенную версию иранской Shahab 3. Как подчеркнули тогда в израильской армии, это первое боевое применение системы "Хец" с начала нынешнего витка обострения вооруженного конфликта в регионе.

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари в связи с этим высказал предположение, что эти действия являются "попыткой сателлитов Ирана отвлечь внимание" Израиля от операции в секторе Газа. Он подчеркнул, что сейчас израильские военные сосредоточены на боевых действиях в палестинском анклаве, но могут защитить страну везде, где это будет необходимо.

Система "Хец" разрабатывалась Израилем совместно с США в качестве средства ПВО-ПРО большой дальности. По данным американского онлайн-издания Breaking Defense, при отражении угрозы Израиль использовал новый комплекс "Хец-3". Вероятно, речь идет о первом случае перехвата баллистической ракеты с помощью этой системы, которая в 2017 году зарекомендовала себе при уничтожении ракеты класса "земля - воздух" в Сирии. 

Теги:
ПалестинаЙеменПалестино-израильский конфликтИзраиль
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