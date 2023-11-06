6 ноября, 10:26
Палестино-израильский конфликт

ЮАР отзывает своих дипломатов из Израиля для консультаций

В республике выразили разочарование продолжающимися бомбардировками еврейским государством школ и клиник в секторе Газа и закрытием гуманитарных коридоров

ПРЕТОРИЯ, 6 ноября. /ТАСС/. ЮАР приняла решение отозвать своих дипломатов из Израиля для консультаций. Об этом сообщила министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени на брифинге по итогам заседания кабинета министров.

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"Правительство ЮАР приняло решение отозвать всех своих дипломатов из Тель-Авива для консультаций, - заявила она. - ЮАР разочарована продолжающимися бомбардировками Израилем школ и клиник в секторе Газа и закрытием гуманитарных коридоров".

"Кабинет министров также отметил продолжающиеся пренебрежительные высказывания посла Израиля в ЮАР о тех, кто выступает против зверств и геноцида со стороны израильского правительства. Позиция посла Израиля в ЮАР становится все более неустойчивой. Кабинет решил поручить МИД страны принять необходимые меры по дипломатическим каналам и в соответствии с протоколами для решения вопроса о поведении посла Израиля в ЮАР", - заявила Нтшавени. 

Теги:
ЮАРПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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