Главы дипведомств США и Турции обсудили урегулирование кризиса в Газе

По информации TRT Haber, встреча продлилась около трех часов

СТАМБУЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудили в Анкаре вопросы урегулирования конфликта меду Израилем и Палестиной. Переговоры прошли в узком составе и в формате делегаций, заявлений по итогам встречи сделано не было, сообщает телеканал TRT Haber.

Встреча продлилась около трех часов. Перед ней главы дипломатических ведомств двух стран пожали друг другу руки перед камерами и удалились на закрытые для СМИ переговоры. В соцсетях отмечают, что Фидан во время рукопожатия не смотрел в сторону Блинкена, что свидетельствует о его критическом настрое на встречу.

Блинкен прибыл в Анкару в воскресенье вечером. Как сообщают местные СМИ, никто из высокопоставленных турецких чиновников не встречал госсекретаря, а освещение у зала VIP в аэропорту было отключено. "В Турции такое происходит впервые", - написала в этой связи газета Akşam, назвав такой прием "протестом, который сравним с пощечиной".

По информации телеканала Sözcü, полиция задержала несколько человек, принимавших участие в несанкционированной акции протеста у здания МИД. В руках они держали флаги Палестины.

По сведениям дипломатических источников, на переговорах турецкая сторона повторила свою позицию по урегулированию в Газе. В Анкаре настаивают на немедленном прекращении огня, недопущении распространения конфликта на весь регион, заявляют о готовности выступить гарантом урегулирования кризиса на стороне Палестины и предлагают созвать международную конференцию по Ближнему Востоку.