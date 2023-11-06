6 ноября, 10:33
Палестино-израильский конфликт

Главы дипведомств США и Турции обсудили урегулирование кризиса в Газе

По информации TRT Haber, встреча продлилась около трех часов

СТАМБУЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудили в Анкаре вопросы урегулирования конфликта меду Израилем и Палестиной. Переговоры прошли в узком составе и в формате делегаций, заявлений по итогам встречи сделано не было, сообщает телеканал TRT Haber.

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Встреча продлилась около трех часов. Перед ней главы дипломатических ведомств двух стран пожали друг другу руки перед камерами и удалились на закрытые для СМИ переговоры. В соцсетях отмечают, что Фидан во время рукопожатия не смотрел в сторону Блинкена, что свидетельствует о его критическом настрое на встречу.

Блинкен прибыл в Анкару в воскресенье вечером. Как сообщают местные СМИ, никто из высокопоставленных турецких чиновников не встречал госсекретаря, а освещение у зала VIP в аэропорту было отключено. "В Турции такое происходит впервые", - написала в этой связи газета Akşam, назвав такой прием "протестом, который сравним с пощечиной".

По информации телеканала Sözcü, полиция задержала несколько человек, принимавших участие в несанкционированной акции протеста у здания МИД. В руках они держали флаги Палестины.

По сведениям дипломатических источников, на переговорах турецкая сторона повторила свою позицию по урегулированию в Газе. В Анкаре настаивают на немедленном прекращении огня, недопущении распространения конфликта на весь регион, заявляют о готовности выступить гарантом урегулирования кризиса на стороне Палестины и предлагают созвать международную конференцию по Ближнему Востоку. 

Теги:
СШАТурцияПалестино-израильский конфликтБлинкен, ЭнтониФидан, Хакан
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