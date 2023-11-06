Всеобщий план обороны Литвы прояснит для каждого его действия по защите государства

Советник президента балтийской республики Томас Годляускас отметил, что в документе также детально оговаривается роль различных организаций и предпринимательских структур

ВИЛЬНЮС, 6 ноября. /ТАСС/. Всеобщий план обороны, который рассматривает Государственный совет обороны Литвы, прояснит для каждого члена общества его действия по защите государства в случае агрессии. Об этом в эфире национального радио LRT заявил советник президента балтийской республики Томас Годляускас.

"Всеобщий план обороны утвердит принцип совместного участия всех жителей в защите государства как в вооруженной форме, так и в форме гражданского сопротивления, - сказал он. - Каждому станет ясно, где он должен быть и что должен делать".

Как отметил советник, в плане также детально оговаривается роль различных организаций и предпринимательских структур. "Их интеграция в систему обороны государства чрезвычайно важна", - сказал Годляускас.

Проходящее в понедельник заседание Госсовета обороны созвано главнокомандующим ВС балтийской республики президентом Литвы Гитанасом Науседой. Глава государства председательствует на заседаниях. Помимо него, в эту структуру входят премьер-министр, спикер Сейма (парламента), министр обороны и командующий армией. Они являются постоянными членами. Для участия, как правило, приглашаются председатель парламентского комитета по нацбезопасности и обороне, директор департамента госбезопасности и глава МВД.