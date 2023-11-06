Верховный лидер Ирана призвал усилить давление на США и Израиль для остановки войны в Газе

Али Хаменеи считает, что Тегеран и Багдад, поддерживая координацию друг с другом, могут "сыграть свою роль в этой области"

ДУБАЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи призвал усилить давление на Соединенные Штаты и Израиль с целью прекращения военных действий в секторе Газа. Об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

"Необходимо приложить все усилия для усиления политического давления на США и Израиль, чтобы остановить обстрелы сектора Газа", - подчеркнул Хаменеи, слова которого приводит агентство Tasnim. По его мнению, Иран и Ирак, поддерживая координацию друг с другом, могут "сыграть свою роль в этой области". Духовный лидер Ирана добавил, что без поддержки США Израиль не сможет продолжать военные действия.