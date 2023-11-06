El Pais: инфляция беспокоит испанцев больше, чем военные конфликты и терроризм

Согласно результатам опроса, более 90% респондентов сочли инфляцию самой серьезной глобальной угрозой

МАДРИД, 6 ноября. /ТАСС/. Жители Испании считают рост инфляции более серьезной глобальной угрозой, нежели вооруженные конфликты, международный терроризм и изменение климата. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного газетой El Pais.

Более 90% респондентов сочли инфляцию, в результате которой растет стоимость жизни, самой серьезной глобальной угрозой. Свыше 22% участников опроса признались, что испытывают тревогу или страдают депрессией из-за кризиса, связанного с повышением уровня цен.

Военные конфликты, такие как на Украине или Ближнем Востоке, беспокоят около 85% опрошенных. Вслед за этим идут энергетический кризис (85,1%), международный терроризм (81,1%) и изменение климата (80,2%).

Почти 76% респондентов полагают, что Израиль должен разрешить поставку международной гуманитарной помощи в сектор Газа. Еще 54,5% опрошенных уверены, что еврейское государство "не уважает права палестинцев". Кроме того, 41,6% испанцев выразили мнение, что применение насилия со стороны радикального движения ХАМАС является "следствием условий, в которых находятся палестинцы". Более 45% жителей королевства все же считают, что Израиль имеет право защищаться таким образом, каким делает это.

Опрос, в котором приняли участие около 2 тыс. человек, проводился с 27 по 30 октября 2023 года.