6 ноября, 10:47
Палестино-израильский конфликт

В Палестине сообщили, что Израиль задержал за сутки 70 граждан страны на Западном берегу

Палестинская комиссия по делам заключенных сообщила, что израильские оккупационные силы провели массовую кампанию, которая сопровождалась "насилием над задержанными и их семьями, а также диверсиями и разрушениями"

КАИР, 6 ноября. /ТАСС/. Порядка 70 палестинцев были задержаны израильскими силовиками на Западном берегу реки Иордан за последние сутки. Как сообщила палестинская комиссия по делам заключенных, число задержанных с 7 октября, дня начала нового витка эскалации ближневосточного конфликта, достигло 2 150.

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"Вчера вечером и на рассвете понедельника израильские оккупационные силы провели массовую кампанию, в результате которой было задержано около 70 граждан на Западном берегу", - говорится в заявлении комиссии, опубликованном на официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По ее информации, основные операции израильских сил были сосредоточены в Иерусалиме и его окрестностях, а также в административном центре Палестины Рамалле. Они сопровождались "насилием над задержанными и их семьями, а также диверсиями и разрушениями". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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