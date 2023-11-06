6 ноября, 10:39
Военная операция на Украине

Боррель: Глобальный Юг считает Украину проблемой только для Запада, в том числе ЕС и США

Глава дипломатии Евросоюза потребовал от европейских послов по всему миру интенсивно заниматься контрпропагандой, "адаптированной к местным партнерам"

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Большинство стран глобального Юга не рассматривают Украину как глобальную проблему, а лишь как региональный европейский конфликт, проблему, которую ЕС и США должны решать сами, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая с программной речью на конференции послов стран ЕС.

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"Большинство стран Глобального Юга видят Украину не как глобальную проблему, а как региональный конфликт, который касается только Европы и США. Решите ее и быстро, поскольку мы несем убытки. И они используют конфликт на Ближнем Востоке, чтобы подчеркнуть то, что они видят, как противоречия наших позиций или даже разногласия среди европейцев", - сказал Боррель. Он потребовал от послов ЕС по всему миру интенсивно заниматься контрпропагандой, "адаптированной к местным партнерам" ЕС. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
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