Не исключившего сброс ядерной бомбы на Газу министра вызвали к премьеру Израиля

После беседы Амихайя Элияху и Биньямина Нетаньяху будет принято решение по этому делу

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Министр по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихай Элияху, заявивший о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа, будет вызван на беседу к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, после чего будет принято решение по его делу. Об этом сообщает радио Kan.

5 ноября Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления. Он также отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа, указав, что они "не соответствуют действительности и оторваны от реальности".

Ранее в тот же день, отвечая на вопрос ведущего в эфире радиостанции Kol Berama о том, следует ли сбросить на палестинский анклав ядерную бомбу, Элияху указал, что "это одна из возможностей". Позднее министр пояснил, что "любому здравомыслящему человеку ясно, что утверждение об атомной бомбе является метафорическим", но добавил, что Израилю "определенно нужен мощный и непропорциональный ответ терроризму".