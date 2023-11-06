Оппозиция Болгарии выразила готовность инициировать вотум недоверия правительству

Лидер политической партии "Возрождение" Костадин Костадинов сообщил, что 8 ноября внесут предложение о недоверии из-за политики правящего большинства в области обороны

СОФИЯ, 6 ноября. /ТАСС/. Болгарские оппозиционные партии "Возрождение", "Есть такой народ" и коалиция "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" в среду внесут в Народное собрание страны предложение о вынесении вотума недоверия правительству из-за провала его политики в области обороны и безопасности. Об этом сообщил на своей странице Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) лидер политической партии "Возрождение" Костадин Костадинов.

"Выборы завершились. Следующая тема в повестке дня - отставка правительства. В среду внесем предложение о недоверии из-за политики правящего большинства в области обороны", - написал Костадинов.

Ранее лидер болгарских социалистов Корнелия Нинова сообщила, что предложение об отставке правительства внесут в парламент в первые дни новой сессии.

Предыдущий вотум недоверия в связи с провалом политики в энергетической сфере в середине октября правительство успешно преодолело, его поддержали 143 депутата парламента.

В соответствии с действующим законодательством предложение о вотуме недоверия правительству должно быть рассмотрено в парламенте не ранее чем через три и не позднее чем через семь дней после его внесения в канцелярию парламента. Для того чтобы вотум недоверия был успешным, необходимы голоса более половины депутатов, то есть не менее 121 из 240 членов парламента. Оппозиционные партии имеют 71 голос. Таким образом, реальных шансов отправить правительство Денкова, сформированное при поддержке политических объединений "Продолжаем перемены", "Демократическая Болгарии", коалиции партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил, а также партии "Движение за права и свободы", у них нет, но предстоят очередные серьезные дебаты в парламенте.