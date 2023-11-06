6 ноября, 11:38
Палестино-израильский конфликт

Папа Римский Франциск в обращении к раввинам призвал к диалогу во имя мира

Понтифик также отметил, что обеспокоен проявлениями антисемитизма

РИМ, 6 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск, принявший делегацию Конференции европейских раввинов, указал, что к миру можно прийти только с помощью диалога.

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"Божье слово направляет нас навстречу ближнему, не на вендетту или ненависть. Поэтому так важно, чтобы мы, верующие, были свидетелями и носителями диалога. Не оружием, не терроризмом, не войной, но через сострадание, справедливость и диалог можно прийти к миру <...> и чтобы выстраивать мир, мы должны выстраивать диалог", - говорится в папской речи, которая была вручена участникам аудиенции в Ватикане. 86-летний понтифик не стал ее произносить, сославшись на плохое самочувствие.

Папа Римский также подчеркнул, что обеспокоен проявлениями антисемитизма, которые решительно осуждает. 

Теги:
Франциск (Папа Римский)Палестино-израильский конфликт
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