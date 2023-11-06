Казахстан на саммите Организации экономического сотрудничества представит премьер

Алихан Смаилов посетит Ташкент

АСТАНА, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов примет участие в 16-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который пройдет 8-9 ноября в Ташкенте. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"9 ноября состоится саммит ОЭС, в котором примет участие премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов", - сказал он. По словам Смадиярова, в ходе саммита участники намерены обсудить состояние и перспективы развития отношений в рамках объединения.

Организация экономического сотрудничества - региональная межгосударственная экономическая структура, в которую входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Турция и Узбекистан. Организация создана в 1985 году Ираном, Пакистаном и Турцией. Штаб-квартира ее постоянно действующего секретариата находится в Тегеране.