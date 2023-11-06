Казахстан и США провели заседание комиссии по расширенному стратегическому партнерству

В ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы двусторонней и региональной повестки дня, а также определили планы на 2024 год, сообщил официальный представитель МИД страны Айбек Смадияров

АСТАНА, 6 ноября. /ТАСС/. Заседание комиссии по расширенному стратегическому партнерству между Казахстаном и США прошло в Астане с участием первого заместителя министра иностранных дел Казахстана Кайрата Умарова и помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

"6 ноября состоялось юбилейное пятое обзорное заседание комиссии по расширенному стратегическому партнерству между Республикой Казахстан и США под сопредседательством первого заместителя министра иностранных дел Казахстана Кайрата Умарова и помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу с участием государственных органов Казахстана и ведомств двух стран. В ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы двусторонней и региональной повестки дня, а также определили планы на предстоящий год", - рассказал Смадияров.

Он отметил, что эта комиссия действует с 2018 года. "Данная комиссия имеет статус межправительственной и состоит из трех комитетов: по политическому сотрудничеству и безопасности, по торгово-экономическому сотрудничеству, а таже по гуманитарному измерению. Предыдущее заседание комиссии состоялось 5 декабря 2022 года в Вашингтоне", - уточнил официальный представитель МИД.