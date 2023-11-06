Посол Палестины в России заявил, что гумпомощь РФ еще ожидает отправки в Газу в Эль-Арише

Абдель Хафиз Нофаль отметил, что российская сторона прислала 60 тонн гуманитарной помощи

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российская гуманитарная помощь все еще ожидает отправки в Газу в египетском Эль-Арише. Об этом заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Вчера Россия уже прислала 60 тонн гуманитарной помощи в египетский Эль-Ариш. Ожидает", - сказал посол.

Кроме того, посол добавил, что КПП "Рафах" "до сих пор очень плохо работает". "Мы хотим ежедневно минимум 300-350 машин, а там идет от силы 50-60. Это очень мало, этого не хватает", - отметил Нофаль.