6 ноября, 11:12,
обновлено 6 ноября, 11:26
Палестино-израильский конфликт

Посол Палестины в России заявил, что гумпомощь РФ еще ожидает отправки в Газу в Эль-Арише

Абдель Хафиз Нофаль отметил, что российская сторона прислала 60 тонн гуманитарной помощи

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российская гуманитарная помощь все еще ожидает отправки в Газу в египетском Эль-Арише. Об этом заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

Читайте также
Военная эскалация на Ближнем Востоке и попытки помочь населению Газы. Конфликт в Палестине

"Вчера Россия уже прислала 60 тонн гуманитарной помощи в египетский Эль-Ариш. Ожидает", - сказал посол.

Кроме того, посол добавил, что КПП "Рафах" "до сих пор очень плохо работает". "Мы хотим ежедневно минимум 300-350 машин, а там идет от силы 50-60. Это очень мало, этого не хватает", - отметил Нофаль. 

Теги:
ПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация