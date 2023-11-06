6 ноября, 11:35
Палестино-израильский конфликт

Посол Палестины призывал созвать международную конференцию по установлению мира

По словам Абделя Хафиза Нофаля, необходимо также освободить заложников и открыть двери для международной помощи

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Палестина призывает международное сообщество созвать большую конференцию по установлению мира в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Мы говорим, что нужно сначала срочно остановить войну, освободить людей, которые у ХАМАС, открыть двери для международной помощи. И на международной арене созвать конференцию, где будут участвовать все: Россия, Китай, США, ЕС и все остальные", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что может сделать международное сообщество для разрешения конфликта на Ближнем Востоке.

"Нужна конференция, чтобы не только остановить войну, но и установить мир на этой земле. К сожалению, Израиль и США до сих пор отказываются от этого", - добавил дипломат. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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