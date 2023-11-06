6 ноября, 11:17,
обновлено 6 ноября, 11:23
Палестино-израильский конфликт

Посол Палестины в РФ заявил о позитивных сигналах об удерживаемых ХАМАС россиянах

EPA-EFE/ MOHAMMED SABER
© EPA-EFE/ MOHAMMED SABER

Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что у России семь-восемь человек в плену

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль отметил наличие позитивных сигналов об удерживаемых в плену движением ХАМАС российских гражданах.

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"Я слышал об этом, да. Мы надеемся на возвращение. Мы в первый день сказали, что лучше всего остановить войну и призвали, чтобы они освободили. Мы знаем, что у России семь-восемь человек в плену. Надеемся на лучшее", - сказал он ТАСС, комментируя заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о прогрессе России в переговорах с движением ХАМАС по освобождению россиян из плена. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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