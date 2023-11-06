Посол Палестины в РФ заявил о позитивных сигналах об удерживаемых ХАМАС россиянах

Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что у России семь-восемь человек в плену

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль отметил наличие позитивных сигналов об удерживаемых в плену движением ХАМАС российских гражданах.

"Я слышал об этом, да. Мы надеемся на возвращение. Мы в первый день сказали, что лучше всего остановить войну и призвали, чтобы они освободили. Мы знаем, что у России семь-восемь человек в плену. Надеемся на лучшее", - сказал он ТАСС, комментируя заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о прогрессе России в переговорах с движением ХАМАС по освобождению россиян из плена.