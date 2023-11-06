Посол Палестины в РФ: позитивных шагов со стороны США по конфликту пока не последовало

Абдель Хафиз Нофаль отметил, что Израиль отказывается от всего

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Встреча палестинского лидера Махмуда Аббаса и госсекретаря США Энтони Блинкена не привела к позитивным шагам со стороны Вашингтона. Об этом заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Вчера была встреча с Блинкеном в Рамалле, там Аббас заявил, что нужно срочно остановить войну, чтобы мирные люди смогли жить нормально. Пока до сих пор Израиль отказывается от всего, нападает на сектор Газа. США нужно что-то делать, чтобы все это остановить, но американцы до сих пор ничего не делают", - отметил он.

Посол также напомнил, что Аббас уже заявлял о необходимости остановить боевые действия и освободить заложников.

Ранее Блинкен посетил Рамаллу, где находится штаб-квартира палестинского президента, в ходе визита, который изначально не был внесен в график его ближневосточного турне. Как сообщило информационное агентство WAFA, Аббас во время встречи заявил, что Палестина готова вернуться к управлению сектором Газа в рамках всеобъемлющего политического решения ближневосточного конфликта.

Переговоры

Мирные переговоры между палестинцами и израильтянами пока невозможны из-за позиции США и Израиля, заявил Нофаль.

"Потому что Израиль не хочет. Они говорят, что хотят ликвидировать ХАМАС в секторе Газа. До сих пор они нападают, больше 10 тыс. погибших, около 35 тыс. раненых, около 100 тыс. домов уничтожено. Это большая катастрофа, - сказал посол. - И все равно Израиль продолжает эту войну, в том числе против мирного населения. И самое худшее - что американцы по этому вопросу их поддерживают".