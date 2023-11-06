Азаров отметил большую роль СНГ для Украины

Бывший украинский премьер-министр заявил, что в стране сохранилась возможность "нормального общения, поездок, пенсионного, медицинского обеспечения" благодаря Содружеству

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) сыграло большую роль для Украины, в первую очередь для ее граждан. Такое мнение высказал бывший премьер-министр этой страны (2010-2014) Николай Азаров.

"Мало кто знает, но СНГ сыграло очень большую роль прежде всего для наших людей, потому что мы сохранили возможность нормального общения, поездок, пенсионного, медицинского обеспечения. Наши граждане пересекали границу по своим гражданским паспортам без всяких виз", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Азаров отметил, что возглавляемое им правительство вместе с партнерами по СНГ вело работу по воссозданию экономических связей, которые существовали в Советском Союзе. "СССР как раз представлял собой форму интеграции всех республик в общее экономическое пространство", - добавил бывший премьер Украины.

"Мы не проводили пророссийскую политику. Мы свою политику проводили", - охарактеризовал Азаров работу украинского кабинета министров во время его премьерства.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.