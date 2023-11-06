Арестованный сын экс-президента Армении получил депутатский мандат

Левона Кочаряна обвиняли в избиении полицейских во время уличной демонстрации

ЕРЕВАН, 6 ноября. /ТАСС/. Сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон, арестованный по обвинению в избиении полицейских во время уличной демонстрации, получил депутатский мандат. Решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

"ЦИК констатирует, что мандат блока "Армения" Национального собрания (парламента - прим. ТАСС) получает следующий кандидат - Левон Робертович Кочарян", - сказал председатель ЦИК Ваагн Овакимян.

Ранее о сложении депутатского мандата заявил представлявший фракцию "Армения" врач Армен Чарчян, следующие за ним в предвыборном списке еще четыре кандидата также заявили о своем отказе от места в парламенте, в результате чего мандат смог получить сын Кочаряна.

Его адвокатская команда уже заявила, что после получения мандата Левон Кочарян приобрел депутатский имунитет и не может оставаться под арестом. Сын бывшего лидера Армении был задержан во время антиправительственной демонстрации 22 сентября, ему инкриминируют избиение четырех полицейских. Сам он опровергает эти обвинения. Адвокатская команда считает, что арест обусловлен политическими взглядами Левона Кочаряна и его отца.