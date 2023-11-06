6 ноября, 11:45,
обновлено 6 ноября, 12:28
Палестино-израильский конфликт

Минздрав Газы сообщил о разрушениях психиатрической и офтальмологической больниц в анклаве

Как отметили в Минздраве Палестины, всего в секторе из-за обстрелов и истощения запасов топлива прекратили работу 16 больниц

КАИР, 6 ноября. /ТАСС/. Израильские истребители нанесли удары по единственной психиатрической и офтальмологической больницам в секторе Газа. Как сообщил Минздрав палестинского анклава, их основная часть разрушена.

Читайте также
Военная эскалация на Ближнем Востоке и попытки помочь населению Газы. Конфликт в Палестине

"Оккупанты нанесли удар по единственной психиатрической и офтальмологической больнице в секторе Газа, большая их часть разрушена", - говорится в заявлении ведомства. Оба медицинских учреждения находятся в центральной части анклава. Как передает телеканал Al Mayadeen, под обстрел израильской авиации попали также окрестности индонезийской больницы, которая находится на севере анклава.

Как подчеркивается в заявлении Минздрава Палестины, опубликованном на официальной странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), всего в секторе из-за обстрелов и истощения запасов топлива прекратили работу 16 больниц.

Ранее медицинские власти Газы заявили, что Израиль продолжает препятствовать транспортировке пациентов из северных районов на юг анклава для дальнейшей эвакуации в Египет через КПП "Рафах". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация