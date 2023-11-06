В ООН заявили, что военная ситуация на юге Ливана выходит из-под контроля

Командование Временных сил всемирной организации в этой стране выразило обеспокоенность ростом числа погибших среди мирных граждан в результате обмена ударами между участниками конфликта

БЕЙРУТ, 6 ноября. /ТАСС/. Командование Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) обеспокоено ростом числа погибших среди мирных граждан в результате обмена ударами между участниками конфликта. Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти.

"Имеется опасная тенденция к выходу военной ситуации в пограничных районах из-под контроля, - сказал он. - Командование "голубых касок" призывает все стороны немедленно прекратить огонь и остановить действия, которые ставят под угрозу безопасность гражданских лиц".