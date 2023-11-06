Фидан заявил Блинкену о необходимости прекратить атаки Израиля на мирное население Газы

Министр иностранных дел Турции и госсекретарь США согласились с возможностью решения конфликта созданием двух государств

АНКАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о необходимости предотвратить атаки Израиля на гражданское население в секторе Газа и объявить о прекращении огня. Об этом заявил ТАСС источник в МИД Турции по итогам их переговоров.

"В ходе сегодняшней встречи министр иностранных дел Хакан Фидан подчеркнул своему американскому коллеге Блинкену, что необходимо предотвратить израильские нападения на мирных жителей и перемещение населения в секторе Газа и срочно объявить о полном прекращении огня", - сказал собеседник агентства.

"Турция и США согласны с необходимостью предотвращения ущерба гражданскому населению Газы, необходимостью доставки гуманитарной помощи и решения конфликта созданием двух государств. На сегодняшней встрече также была подчеркнута необходимость совместной работы по достижению этого решения", - сообщил источник в МИД Турции.

Переговоры Блинкена и Фидана состоялись в Анкаре 6 ноября, продлились порядка 2,5 часа. Турецкие СМИ отмечали, что днем ранее американскому дипломату был оказан "холодный" прием, поскольку в аэропорту его не встречал никто из высшего руководства страны. Блинкена приветствовал лишь заместитель главы провинции Анкара. Турецкие СМИ уверены, что это своего рода протест против поддержки Вашингтоном действий Израиля в секторе Газа.

МИД Турции в субботу заявил, что отзывает своего посла из Израиля для консультаций из-за военной операции этой страны в секторе Газа.