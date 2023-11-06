СМИ: распространение спутниковых снимков Газы ограничено из-за военных действий

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Распространение спутниковых фотографий сектора Газа было ограничено из-за продолжающихся военных действий между армией Израиля и ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на данные портала Semafor.
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Издание отмечает, что ограничения на распространение спутниковых снимков могут быть вызваны соображениями безопасности, так как изображения могут содержать чувствительную информацию.
Кто ввел ограничения на распространение снимков, не уточняется.
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