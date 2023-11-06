6 ноября, 12:14
Палестино-израильский конфликт

СМИ: распространение спутниковых снимков Газы ограничено из-за военных действий

Как отметила газета The Times of Israel, изображения могут содержать чувствительную информацию

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Распространение спутниковых фотографий сектора Газа было ограничено из-за продолжающихся военных действий между армией Израиля и ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на данные портала Semafor.

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Издание отмечает, что ограничения на распространение спутниковых снимков могут быть вызваны соображениями безопасности, так как изображения могут содержать чувствительную информацию.

Кто ввел ограничения на распространение снимков, не уточняется.

Semafor - это новостной веб-сайт, основанный в 2022 году Беном Смитом, бывшим главным редактором BuzzFeed News и обозревателем СМИ в The New York Times, и Джастином Б. Смитом, бывшим генеральным директором Bloomberg Media Group. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
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