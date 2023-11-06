СМИ: распространение спутниковых снимков Газы ограничено из-за военных действий

Как отметила газета The Times of Israel, изображения могут содержать чувствительную информацию

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Распространение спутниковых фотографий сектора Газа было ограничено из-за продолжающихся военных действий между армией Израиля и ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на данные портала Semafor.

Издание отмечает, что ограничения на распространение спутниковых снимков могут быть вызваны соображениями безопасности, так как изображения могут содержать чувствительную информацию.

Кто ввел ограничения на распространение снимков, не уточняется.

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