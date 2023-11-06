В МИД Турции сообщили, что Фидан и Блинкен обсудили процесс приема Швеции в НАТО

Переговоры министра иностранных дел Турции и госсекретаря США прошли в Анкаре

АНКАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили на переговорах в Анкаре процесс приема Швеции в НАТО.

"В ходе встречи в Министерстве иностранных дел также обсуждался процесс расширения НАТО в рамках членства Швеции, двусторонние и региональные вопросы, - сообщил ТАСС источник в МИД Турции по итогам переговоров. - В ходе встречи министр иностранных дел Фидан указал своему американскому коллеге Блинкену на неприемлемость бомбардировок гражданских объектов и разрушения инфраструктуры в Газе".