Иордания заявила, что будет считать объявлением войны выселение палестинцев из Газы

БЕЙРУТ, 6 ноября. /ТАСС/. Любые попытки вытеснить палестинцев из сектора Газа или с Западного берега реки Иордан являются для Иордании "красной линией". Об этом, как передала телестанция Al Mamlaka, заявил премьер-министр королевства Бишер аль-Хасауна.

"Правительство Иордании будет считать выселение палестинцев с их территорий равносильным объявлению войны, - подчеркнул он. - На столе все варианты реагирования в случае эскалации израильской агрессии в Газе".