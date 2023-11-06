6 ноября, 12:20
Палестино-израильский конфликт

Иордания заявила, что будет считать объявлением войны выселение палестинцев из Газы

БЕЙРУТ, 6 ноября. /ТАСС/. Любые попытки вытеснить палестинцев из сектора Газа или с Западного берега реки Иордан являются для Иордании "красной линией". Об этом, как передала телестанция Al Mamlaka, заявил премьер-министр королевства Бишер аль-Хасауна.

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"Правительство Иордании будет считать выселение палестинцев с их территорий равносильным объявлению войны, - подчеркнул он. - На столе все варианты реагирования в случае эскалации израильской агрессии в Газе". 

Теги:
ИорданияПалестинаПалестино-израильский конфликт
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