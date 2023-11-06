Казахстан перечислил $1 млн в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинцам

По словам официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова, посольства республики в Иордании и Египте с первого дня осложнения ситуации в Газе прорабатывают вопросы вывоза граждан через КПП "Рафах"

АСТАНА, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана перечислили $1 млн в Ближневосточное агентство ООН в качестве гуманитарной помощи палестинскому народу. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

"Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, Казахстан решил не оставаться в стороне и оказать палестинскому народу гуманитарную помощь в размере $1 млн. Данное решение было озвучено президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в рамках десятого саммита Организации тюркских государств. Выделенные правительством Казахстана финансовые средства уже были перечислены в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, которое на протяжении семи десятилетий оказывает чрезвычайную и иную помощь палестинскому народу", - сказал Смадияров.

По его словам, посольства Казахстана в Иордании и Египте с первого дня осложнения ситуации в секторе Газа прорабатывают вопросы вывоза граждан республики через контрольно-пропускной пункт "Рафах". "На сегодня в секторе Газа, по нашим данным, находятся 76 граждан Казахстана. Вместе с членами семей их насчитывается 161 человек", - рассказал официальный представитель МИД Казахстана. Он отметил, что Астана принимает все меры, чтобы эвакуация сограждан произошла как можно раньше.

Ранее сообщалось, что 10 октября из Израиля в Казахстан прибыл специальный самолет авиакомпании Air Astana. На его борту находились 166 пассажиров, в том числе 124 гражданина Казахстана.