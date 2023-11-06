На Украине предъявили новое обвинение в растрате экс-замглавы Минобороны

Оно связано с закупкой не отвечающей требованиям зимней формы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины предъявила новое обвинение в растрате $27,6 млн бывшему заместителю министра обороны, оно связано с закупкой не отвечающей требованиям зимней формы. Имя чиновника не называется.

Местные СМИ сообщают, что речь идет о Вячеславе Шаповалове, который курировал в Минобороны вопросы закупок и оказался в центре нескольких коррупционных скандалов.

"Собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя министра обороны Украины, занимавшего этот пост с 2021 по 2023 годы. Он подозревается в растрате государственных средств почти на 1 млрд гривен ($27,6 млн по нынешнему курсу Нацбанка Украины - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинской спецслужбы.

СБУ пояснила, что новые обвинения связаны с закупкой некачественной военной формы в 2022 году. Сообщается, что обмундирование оказалось непригодным к использованию в холодное время года. По этому же делу обвинение предъявлено и бывшему и.о. директора департамента госзакупок Минобороны, добавили в СБУ. Обоим фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Скандал вокруг закупки легкого обмундирования под видом зимнего получил на Украине название "курткогейт". Как выяснили журналисты в августе, ведомство закупило легкие камуфляжные куртки и поставило их в армию под видом зимних по завышенной втрое цене. Это стало последней каплей в череде коррупционных скандалов в Минобороны и в начале сентября привело к отставке главы ведомства Алексея Резникова.

Скандалы в Минобороны и арест Шаповалова

Шаповалов и бывший замдиректора департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий сейчас находятся под стражей по другому громкому делу о коррупции. Ранее им предъявили обвинения в организации закупки некачественных бронежилетов более чем на 250 млн гривен (свыше $6,8 млн).

Оба чиновника потеряли посты в январе этого года на фоне скандала вокруг злоупотреблений при закупках для армии. Тогда авторы журналистского расследования выяснили, что Минобороны закупает продукты по ценам, в несколько раз превышающим их стоимость в розничных магазинах Киева. Эта история стала только началом в череде коррупционных скандалов в ведомстве.

Истории с непрозрачными закупками не только понижали рейтинги украинских властей внутри страны, но и негативно сказывались на отношениях Киева с западными партнерами, которые неоднократно отмечали, что хотят видеть, куда идет выделяемая ими помощь. Запад настаивал на реальных результатах борьбы с коррупцией. В результате для демонстрации таковых президенту страны Владимиру Зеленскому пришлось сменить не только министра обороны, но и все руководство ведомства.