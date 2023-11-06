ЦАХАЛ приветствовал прибытие атомной подлодки в зону ответственности CENTCOM

По словам официального представителя ЦАХАЛ Ричарда Хехта, "всегда приятно видеть, что американцы перебрасывают больше активов" в регион

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Представитель Армии обороны Израиля приветствовал размещение американской атомной подводной лодки класса "Огайо" в зоне оперативной ответственности Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил (ВС) США, которая включает Ближний Восток, Восточную Африку и Центральную Азию.

"Всегда приятно видеть, что американцы перебрасывают больше активов [в регион]. Мы рассматриваем это как своего рода сдерживающий, стабилизирующий фактор в регионе", - заявил журналистам официальный представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт, чьи высказывания цитирует газета Haaretz.

До этого на странице CENTCOM в соцсети X (ранее Twitter) появилось сообщение, о том, что "5 ноября 2023 года подводная лодка класса "Огайо" прибыла в зону ответственности Центрального командования ВС США". Ранее пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил, что США направят в регион CENTCOM 300 военнослужащих. Райдер не назвал точных мест дислокации сил, однако подчеркнул, что они будут направлены не в Израиль.

Продолжает нарастать напряженность и на северной границе Израиля, где регулярно фиксируются обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По данным армейской пресс-службы, целью становятся объекты "Хезболлах". Власти Израиля заявили ранее о начале эвакуации жителей из населенных пунктов, расположенных в приграничной полосе на расстоянии до 5 км от границы с Ливаном.